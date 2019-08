Jorge Lerdo de Tejada da claves de éxito

León.- Ante un mundo empresarial que exige cambios y adaptaciones constantes, la clave es contar con una guía para que el proceso de introducción tenga la menor resistencia posible.

Jorge Lerdo de Tejada, futurista & coach exponencial, compartió en el taller VIP del ForoGo3 de la Cofoce los 11 atributos de una empresa exponencial.

Adelantó que seguramente al querer hacerlos parte de una empresa, su sistema inmune corporativo al identificar el primer cambio provocará rechazo, pero hay que seguir de forma ordenada hasta que pueda tener al menos 4 características de ellas para considerar una empresa exponencial.

Mentalidad exponencial

Lerdo de Tejada comentó que esta guía para tener una mentalidad exponencial fue creada por Salim Ismail, quien fue parte de los conferencistas del primer día.

Solamente una empresa exponencial puede ser disruptiva, el primer punto a seguir es tener un propósito de transformación masiva, es decir una visión inspiradora que causa una transformación significativa en la industria, comunidad o planeta”.

Los once pasos

Para cubrir el primer paso, el ponente dijo que, es fundamental preguntarse qué problema quiere resolverse, qué sector quiere transformarse y qué diferencia quiere hacer en este mundo, siendo una características de casos disruptivos como Google o Ted.

“El segundo punto a seguir es contar con empleados bajo demanda; es decir contratar a profesionistas de clase mundial que ofrecen sus servicios en Internet, y eso las convierte en empresas ágiles, flexibles y rentables”.

“La tercera cosa que hay que hacer es crear una comunidad de personas fieles al producto, un ejemplo es Apple, luego hay que utilizar algoritmos para crear como lo hacen UPS, el quinto paso es tener activos apalancados, AIRBNB y Uber valen una gran cantidad de dinero y la primera no tienen ningún hotel, la segunda ningún carro de su propiedad”, explicó.

Los jóvenes participantes siguieron algunas de las instrucciones del conferencista en un ejercicio de emprendurismo. Foto: Omar Ramírez.

Lerdo de Tejada dijo que el sexto paso es seguir en tiempo real cómo interactúan los usuarios en sus plataformas, “corrigen y mejoran en tiempo real, atienden quejas y solucionan en el momento”.

El séptimo paso es que las empresas exponenciales manejan interfaces, dispositivos capaces de transformar las señales generadas por un sistema de señales comprensibles por otros.

En cuanto al octavo paso a seguir es el de ‘dashboards’ que es un tablero de instrumentos, un interfaz gráfica que proporciona indicadores claves que rastrean por ejemplo inventarios y transacciones con tarjeta de crédito en tiempo real.

“El noveno tema a seguir es que deben ser experimentales y tienen el riesgo calculado para probar los límites de lo que es posible en tiempo real. Su décima característica es que son autónomas, manejan equipos organizados que operan con autoridad descentralizada, ya no existe el ser supremo que todo ordena, son lugares de trabajo flexibles, divertidos, basados en el amor que indirectamente hace feliz a sus clientes”.

Para cerrar su plática dijo que el último paso para convertirse en una empresa exponencial tiene que ver con las plataformas sociales, “toman decisiones rápidas, aprovechan la comunidad y habilitan interacciones persona a persona”.

Define objetivo: vender

“La mayoría de la gente que no hace redes sociales tiene miedo a hacerlo, lo hacen y piensan que no están bien, que no es seguro, que se van a exponer... y la razón de ese pensar es porque no lo han hecho”, compartió Juan Lombana, fundador de Mercatitlán, una empresa de educación de marketing digital.

En entrevista, luego de su participación en el foro de la Cofoce “Hazlo Exponencial”, apuntó que nadie que en la actualidad está en redes sociales “va decir lo hago pero la neta está medio mal, no me animo, no me sirve. Entonces el primer paso es el que lo hagan ya, no hay argumento para no hacerlo, no importa si vendes entretenimiento, zapatos o elotes, da igual, todos tienen que tener redes sociales, sus propias identidades y estrategias a través de la red”.

Comentó que es clave que antes de tomar la decisión de entrar a redes realmente se preparen las empresas.

“Las redes sociales al ser una cosa tan abierta te puede ir bien o con un fallo te puede ir muy mal, pero si tú te educas, aprendes de las redes no hay forma que te vaya mal.”