Jorge Romero perderá diputación federal por estar preso acusado de violación

Guanajuato, Guanajuato.- El panista Jorge Romero Vázquez perderá la diputación federal que había ganado en las urnas el 6 de junio, debido a que no tomó protesta en ese cargo ni podrá tomarla en los próximos dos meses por estar preso desde ayer acusado de violación, según lo establece la Constitución Federal.

Y es que Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que el artículo 63 de la Constitución Política Federal señala que si un diputado federal no asume su cargo al inicio de la Legislatura, pierde dicha condición.

El mismo agrega que hay una excepción, que consiste en que tome posesión en los primeros 30 días de la misma. Es decir, para este caso tendría que tomar posesión a más tardar el 30 de septiembre.

Jorge Romero Vázquez está en prisión preventiva desde el martes acusado por el presunto delito de violación. Foto: Cortesía.

Pero no podrá hacerlo porque aunque el funcionario no lo dijo, en virtud de que Jorge Romero está en prisión preventiva desde ayer acusado por el presunto delito de violación y el plazo del cierre de investigación que determinó el juez son dos meses, es decir, concluirá el 31 de octubre, el panista estará prisión el 30 de septiembre.

“Si el señor Jorge Romero no es diputado hoy (que inició el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados), ya pierde su calidad de diputado. La condición es que tome protesta hoy. Si ya no se presentó, tendría que rendir protesta su suplente en su lugar”, explicó Juárez Jasso.

Aunque su suplente, Salvador Tovar Vargas, ya rindió protesta el domingo, cuando lo hicieron todos los integrantes de la Cámara de Diputados.

LEE ADEMÁS: PAN estatal colaborará en las investigaciones contra Jorge Romero.

Si Jorge Romero fuera sentenciado como inocente, ya no podrá recuperar curul

Juárez Jasso aclaró que en caso de que el juez determine que Jorge Romero Vázquez es inocente, tampoco podrá tomar protesta como diputado federal, por lo que establece la Constitución.

Pues explicó que podría regresar sólo en caso de que hubiera rendido protesta y enseguida pedido licencia al cargo, para volver cuando pudiera. Pero como no ha tomado protesta, ya no podrá hacerlo.

El no podría ir dentro de un mes o en otro momento, cuando se resuelva su asunto, pierde su condición de diputado. Ya no puede regresar, ni después.

El artículo 63 de la Constitución Política Federal establece:

”Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto”.

LEE ADEMÁS: Presunta víctima de Jorge Romero no ha buscado apoyo de IMUG.

LALC

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos