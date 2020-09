José Luis Arellano salió el 31 de julio de su casa a trabajar y sigue desaparecido

Valle de Santiago, Guanajuato.- Ante la falta de respuesta de la Fiscalía General del Estado, en las redes sociales se solicita ayuda para localizar a José Luis Arellano, quien fue privado de su libertad el pasado viernes 31 de julio.

Ese día, José Luis salió de su casa en Valle de Santiago para trabajar en su taxi. Desde entonces, su familia no sabe nada de su paradero.

La tarde de ese mismo día, las autoridades municipales encontraron el vehículo de José Luis en la carretera Valle de Santiago-Jaral del Progreso. Sin embargo, no encontraron a nadie a bordo.

El taxista vestía un pantalón de mezclilla, una camisa blanca con rayas azul marino y verde, una gorra tipo camuflaje y unos botines negros.

El primero de agosto, su esposa Carmen Ruiz presentó la denuncia por su desaparición, la cual quedó registrada con la carpeta de investigación 70127.

Carmen dijo que ha acudido a las diferentes oficinas del Ministerio Público para que le proporcionen algún avance de la investigación, pero no ha obtenido respuesta.

Desde ese día a la fecha las autoridades no saben nada, no tienen noticias, incluso cuando la carpeta estaba en Valle, yo iba a preguntar y la licenciada de Jaral se molestaba porque me presentaba a las instalaciones y me respondía de una manera grosera que cuando ellos tuvieran algo me avisaban; y la carpeta se fue el 10 de agosto a Irapuato, y me dicen lo mismo, y yo me presento porque me interesa, porque es mi esposo, y si de manera física no le ponen ganas, menos le pondrán ganas si les marco”, externó la esposa.