Joven drogado asesina a su papá, se preparaba para desmembrarlo

Juventino Rosas, Guanajuato.- A manos de su propio hijo, un hombre fue asesinado en su taller de granito y lápidas.

El hijo, quien presuntamente se encontraba bajo los influjos de alguna droga, fue detenido por la Policía y sería puesto a disposición del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 10 de la mañana cuando a Central de Emergencias 911, se informó sobre una persona sin vida y presuntamente desmembrada dentro un domicilio que también era habilitado como taller denominado “Mi Última Morada”.

Fue sobre la calle Melchor Ocampo, en la zona Centro, donde dentro de la propiedad se hizo el hallazgo de un hombre sin vida.

El fallecido fue identificado de forma preliminar como José Antonio Ramírez, quien era el propietario del negocio.

Tras el hallazgo del cadáver, la calle fue acordonada por los oficiales preventivos y después se dio el aviso al Ministerio Público para las investigaciones al respecto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se sabe que la víctima fue asesinado a manos de su propio hijo.

Yo que vivo aquí cerca no me había dado cuenta, yo no me acerco ahí por qué no se cual sea la reacción”, dijo un familiar.