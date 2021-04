Juan Ángel sufre parálisis cerebral y no puede comer, urge ayuda

León, Guanajuato.- Con gran angustia y desesperación la señora Alberta Zendejas Zendejas pide ayuda para su hijo de 11 años que padece parálisis cerebral.

Desde hace algunos meses la señora recibió apoyo para comprar medicamentos, sin embargo busca apoyo para poderlo llevar al médico.

El pequeño se llama Juan Ángel de Jesus Valdez Zendejas, su madre está buscando ayuda para poder llevarlo a una consulta, pues ella asegura que no tiene dinero para poder solventar los gastos, ella no tiene trabajo y se queda al cuidado del menor y su esposo no le quiere brindar la ayuda.

“Mi hijo solo toma atole y yogurt porque no puede tragar la comida, además de que le pido dinero a su papá para llevarlo al doctor, pañales e inyecciones pero no me quiere dar, quiero ayudar a mi hijo, pero no tengo quien lo cuide por lo que yo me quedo con él, mi hija nos ayudaba antes pero ya hizo su vida”, platicó Alberta Zandejas.

Alberta Zendejas Zendejas pide ayuda para su hijo quien padece parálisis cerebral.

Requiere terapias y también pañales

La señora busca ayuda económica o bien alguna asociación que la pueda apoyar con atención médica para el pequeño, además de que buscan pañales para el pequeño como parte del apoyo y de los cuales necesita el niño.

Alberta es madre de tres hijos: dos mujeres y el pequeño Juan Ángel, y la mujer busca ayuda para la mejoría del pequeño en medicamentos y rehabilitaciones.

Si usted está interesado en poder ayudar a la señora Alberta y a su pequeño Juan Ángel puede comunicarse al teléfono 4772210956 personalmente ella los puede atender.

PCCD