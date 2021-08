León, Guanajuato.- “Yo para el 2024, me apunto”, aseguró el coordinador saliente de la bancada del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, en el programa de Carlos Alazraki.

El pasado jueves el guanajuatense participó en un espacio periodístico para hablar de “Anaya y el futuro del PAN”, junto a figuras panistas como el dirigente nacional Marko Cortés y la gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos.

También estuvieron el diputado federal electo Santiago Creel Miranda; la senadora Kennia López Rabadán.

“Aquí estamos para sumar y multiplicar. Yo para el 2024 me apunto, para sumar con liderazgos porque hay que construir una agenda de futuro, y los mexicanos quieren mejores escenarios, nos vamos a dormir con malas noticias, nos levantamos con una mentirosa que es la mañanera queriendo desgobernar desde Palacio Nacional. Todos estamos convocados”, expresó el Diputado federal electo para 2021-2024, Juan Carlos Romero Hicks.

Este viernes, en una conferencia de prensa virtual con motivo de su III Informe de Actividades Legislativas, Juan Carlos Romero Hicks confirmó el interés en la búsqueda de la candidatura a la Presidencia de la República por un bloque opositor a Morena.

“La respuesta es sí. Vamos a construir el año 2024 y se requieren varios ingredientes, una propuesta alternativa; buenos perfiles; y condiciones de democracia para poder tener la mejor elección posible, y ahí nos hemos apuntado”.

Enseguida enlistó lo que considera sus atributos personales para esta aspiración.

“¿Qué se requiere en el País para un futuro? primero, alguien que pase el filtro de la ética y la honestidad, eso es importantísimo, sobre todo hoy en día. Nosotros podemos cometer errores pero nunca hemos sido señalados por corrupción ni ilegalidades. Segundo, se requiere tener un diagnóstico de País, y lo tenemos. Y tercero, una trayectoria acreditada en cargos públicos con resultados”, anotó.

Agregó que serán bienvenidos otros aspirantes y tendrán que ir alianzas con otros partidos. “Ningún partido sólo tiene mayoría, nos necesitamos unos con otros”.

¿Quién es Juan Carlos Romero Hicks?

Juan Carlos Romero Hicks ha sido Rector General de la Universidad de Guanajuato (UG), Gobernador del Estado, Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Senador, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y Diputado federal reelecto por el distrito 04 de mayoría con cabecera en Guanajuato.

En 2018 el guanajuatense también levantó la mano por la candidatura del PAN.

No estamos mejor, asegura Juan Carlos Romero Hicks

El panista calificó al Gobierno federal como “una decepción, hoy no estamos mejor que el 1 diciembre de 2018... Y tenemos un Presidente que no entiende que el pasado es un lugar de referencia no un lugar de residencia. Se la pasa dando excusas, provoca, miente, se hace víctima y trata de dividir a mexicanos”, opinó.

Cuestionó el manejo en salud en general y en la pandemia en particular. En seguridad se está peor, dijo, tampoco hay resultados en educación, combate a la corrupción y atención a la pobreza con casi 4 millones en clasificación extrema.

Para la Legislatura que comienza el 1 de septiembre señaló que el bloque de contención que integran PAN-PRI-PRD, y otros como Movimiento Ciudadano, buscarán frenar reformas constitucionales y nombramientos que no sirvan a México, así como defender la democracia e instituciones como el INE y el Tribunal Electoral.

Otro tema es el Paquete Fiscal 2022 (ingresos, egresos, criterios de política económica) que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión el 8 de septiembre.

“En el tema presupuestal vamos a dar la batalla y a buscar alianzas”, apuntó.

Revocación de mandato, hay dos respuestas: sí o no.- Juan Carlos Romero Hicks

Se refirió al retraso que se tiene para promulgar la legislación secundaria en materia de revocación de mandato que deberá estar lista a más tardar el 30 de septiembre.

Y puntualizó: “Es revocación no ratificación de mandato, nuestro Presidente no entiende que no entiende, es un instrumento ciudadano, no de la autoridad”.

Recordó que el procedimiento es que el 3% del electorado funde y motive la razón por la que piden un proceso de revocación. Después, de cumplirse el requisito, alrededor del 4 de enero el INE debe convocar a la jornada para el 5 de marzo.

Hay dos respuestas: sí o no a la revocación. Si el 40% responde que el Presidente no debe seguir en el cargo en automático quien esté en la Presidencia del Congreso asume hasta por 30 días la Presidencia, al tiempo que se integra el Colegio Electoral por ambas cámaras para nombrar a quien deberá concluir el mandato.

