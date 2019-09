Juan Carlos Romero Hicks ve panorama complicado para Guanajuato

Irapuato.- El presupuesto Federal para Guanajuato es insuficiente y refleja que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no es federalista ni conoce las necesidades de esta entidad, señaló el Diputado Federal, Juan Carlos Romero Hicks.

Indicó que como miembro de la Comisión de Hacienda está revisando el paquete económico entregado el pasado domingo, y que permanecerán en contacto con el Secretario de Finanzas de Guanajuato, para evaluar la situación.

Lamentablemente tenemos un presidente que no es Federalista, que no entiende la vida municipal, que solamente trae sus proyectos faraónicos, pero no tiene una especificación necesaria para lo que se requiere en la vida local, no está en su repertorio entender que en los 2 mil 457 municipios del país y en particular los 46 de Guanajuato, la gente tiene nombre, rostro y apellido”