Juan vive el sueño de volar y le da respiro tras duros meses por pandemia

León, Guanajuato.- En la edición 2019 del Festival Internacional del Globo, una de las aeronaves estuvo a punto de aterrizar en la casa de Juan Andrade, un año después el despegó a bordo de uno de los globos de la edición 2020 En Directo tras la sorpresa de ganar mediante Círculo AM.

Pasaron ocho duros meses por las afectaciones en su negocio, y hoy Juan tuvo un respiro que le ha elevado no solo a más de 300 metros sobre la ciudad de León, sino también en espíritu.

Originario de Ciudad de México pero ya avecindado en la ciudad zapatera con su familia leonesa.

León significó para Juan el acercamiento a las inmensas aeronaves pioneras de la aeronáutica.

Juan decidió darse de alta en la app Círculo AM hace un par de semanas, pues es suscriptor de Periódico AM y en la plataforma vio la posibilidad de ganar el vuelo.

Me inscribí en la aplicación y fue donde dije, ‘a ver, vamos a mandar participación a ver que pasa, el viernes estaba pensando ‘yo creo que no me saque nada, pero ayer sábado me despierto, me hablan por teléfono con la noticia de que gané el vuelo”.