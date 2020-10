Juegos de la feria no tienen fecha para retirarse; ya llevan 7 meses en el Inforum

Irapuato.- Los dueños de los juegos mecánicos que quedaron varados en el Inforum de Irapuato tras la cancelación de la Feria de las Fresas 2020, no tienen fecha para retirarse del lugar, pues no cuentan con los recursos para hacerlo.

Una de las personas que quedaron varadas, comentó que no pueden moverse, porque no cuentan con el dinero suficiente para sacar los juegos del Inforum, ya que es muy costoso y no han trabajado por 7 meses.

Allá atrás está lleno de cajas de los juegos, ya nada más que se ve un poquito más vacío, pues las casas que estaban ahí las movieron, pero de ahí en fuera todo sigue igual, ¿hay menos gente? Si, porque algunos se tuvieron que ir”, dijo.

Señaló que cuando llegaron a la feria había alrededor de 50 juegos, de los cuales quedan 40, algunos pequeños y los más grandes que representan una mayor inversión para trasladarlos.

Algunas de las atracciones no se desarmaron de inmediato, por lo que fueron vandalizados por personas que entraron al lugar

Además tuvieron que vender unos para solventar gastos en su estadía en el centro de convenciones.

Los jueguitos terminaron no vendiéndose algunos, por ejemplo, (los que se vendieron) fueron un tractocamión, se vendió una caja (de tráiler), una plataforma, carros particulares, esto se hizo porque hay que mantener a la gente y darle mantenimiento a algunos juegos”, refirió.

El tiempo que han pasado en el Inforum ha sido difícil, pues algunas familias se tuvieron que separar, ya que les pedían que fueran pocas las personas que se mantuvieran en el lugar.

El dueño de uno de los juegos, informó que algunas de las atracciones no se desarmaron de inmediato, por lo que fueron vandalizados por personas que entraron al lugar, lo que representará un gasto extra para ellos.

Indicó que el poco dinero que tienen lo han utilizado para dar mantenimiento a los juegos, puesto que los deben tener en buen estado para cuando los dejen trabajar en alguna otra feria.

Dijo que mínimo esperan poder retirarse hasta el siguiente año, pues no cree que todas las ferias puedan realizarse hasta que haya una vacuna.

Mencionó estar muy agradecido con las personas que desde un principio de la pandemia los estuvieron apoyando para hacerles más fácil su estadía en Irapuato.

En su mayoría los juegos ya fueron desmontados, el único que sigue en pie es la rueda de la fortuna, la cual se encuentra en el mismo lugar desde hace 7 meses.

