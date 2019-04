Juez asesinado en ataque a Comandancia tenía seguro de $50 mil

Celaya.- El Juez calificador que falleció el jueves pasado en la Comandancia Norte de Celaya tenía una seguro de vida de sólo 50 mil pesos.

No contaba con la plaza de base porque en su trabajo no corría riesgo, ni prestaciones, informó el encargado de la Oficialía Mayor, Abraham Rodríguez López.

El funcionario explicó que la función de los oficiales calificadores es calificar sanciones administrativas que vienen inmersas en el reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno y a pesar de que el oficial fallecido tenía ocho años en su cargo, tenía que firmar un contrato cada tres meses.

“Ellos no son catalogados como operativos como tal. Que estén en lugar que en su momento haya movimiento es diferente. Mientras sean administrativas (faltas) ellos tienen la atribución y facultad que debe ser”, dijo.

Precisó que los oficiales calificadores contratados por honorarios perciben 12 mil pesos mensuales.

Abraham Rodríguez detalló que hay once plazas de oficial calificador, de los cuales cinco están contratados bajo el esquema de honorarios y seis de base.

Es una función administrativa y como todo, dice específicamente en su contrato y aquí depende de cada quien que aceptemos o no las condiciones en las cuales me contrata, no nada más el Municipio, sino cualquier institución, organización o empresa, aseguró.