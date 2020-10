Justifica Comisión Estatal de Búsqueda ‘error’ por devolver restos a fosa

Guanajuato.- La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas justificó como un ‘error humano’, haber enterrado de nueva cuenta los restos humanos hallados en una de las fosas ubicadas en el Cerro del Conejo y no haber notificado a la Fiscalía.

Así lo informó Karla Martínez, integrante de los colectivos de búsqueda ‘A Tu Encuentro’ y ‘Sembrando Comunidad’.

Comentó que en una reunión que tuvieron con Héctor Alonso Díaz Ezquerra, comisionado estatal de Búsqueda, éste les pidió que entiendan que son humanos y también llegan a equivocarse.

La activista dijo que la denuncia que hicieron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos seguirá y desconoce si ya fueron citados los integrantes de la Comisión de Búsqueda.

Mencionó que la reunión fue para mantener un diálogo con ellos y seguir trabajando juntos, puesto que necesitan de la Comisión para poder seguir buscando a sus familiares.

Explicó que en caso de que les vuelvan a fallar no sabe qué es lo que puedan hacer, pues han manifestado en diversas ocasiones que necesitan a una persona más preparada para el puesto; sin embargo, no los toman en cuenta para poder elegir a alguien.

En la reunión también estuvo presente el representante de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Las tres integrantes de los colectivos de personas desaparecidas que fueron detenidas el 10 de julio durante una una manifestación en la glorieta Santa Fe, exigen sean retiradas las carpetas de investigación en su contra emitidas por la Fiscalía General del Estado.

De ser acusadas de obstruir las vías de comunicación, ahora el cargo es por agresiones físicas contra los cuerpos policíacos.

Verónica Durán y Karla Martínez, del colectivo ‘A tu Encuentro’, exigen les sean retirados los cargos.

Afuera de la antingua sede del Congreso Local, Karla compartió que tienen miedo de ser detenidas.

...con el miedo de salir a la calle y ser arrestadas. Me parece muy absurdo tener una carpeta de investigación por el delito de obstrucción a las vías públicas, y ahorita me estoy dando cuenta que el delito es por haber golpeado a los policías. No me suena muy lógico empezar con un proceso y terminar con otro”, señaló.