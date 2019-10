Justifica alcaldesa su mala calificación porque la inseguridad se da en otros municipios y afecta a Celaya

Celaya, Gto.- La inseguridad que se le achaca a Celaya pero que se origina en otros municipios, es la principal causa de que sea la alcaldesa peor evaluada en una encuesta realizada por Massive Caller, aseguró Elvira Paniagua.

En la última encuesta de la empresa Massive Caller, solo el 13.8% de 600 encuestados vía telefónica en Celaya, aprobaron a la alcaldesa Elvira Paniagua siendo la peor calificada de entre los cien municipios con mayor población en el país.

Yo soy muy respetuosa de las estadísticas que estén sacando, obviamente pues no me encanta verdad, me voy a la reflexión de lo que es mi trabajo y lo que les puedo decir que no he dejado ningún solo día de trabajar”, aseguró Paniagua.