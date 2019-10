Justifican descuentos de Sapal, son ‘incentivos ecológicos’

León.- Enrique de Haro Maldonado, director general de Sapal, justificó que los 86 millones de pesos que la paramunicipal dejó de recibir por concepto de descuentos, fueron en su mayoría por incentivos ecológicos.

Señaló que el tema ya se encuentra en revisión y afirmó que ni siquiera es un descuento que pueda hacer directamente un servidor público pues se realizan de manera automática.

Obedecen a incentivos ecológicos, la gran mayoría corresponde a eso, ya está en automático, si usted está inscrito en el programa de incentivos ecológicos y cumple con los parámetros, en automático le llega un descuento, no es que estén perdidos, ahí están”, señaló.

Haro Maldonado agregó que la Contraloría Municipal ya realizó una revisión al respecto y se les notificará del proceso con la Fiscalía Anticorrupción.

Además dijo que más allá de a quiénes se les descontó, la investigación irá sobre si los empleados que aplicaron los descuentos estaban facultados para hacerlo o no.

Añadió que aproximadamente 33 servidores públicos podrían estar involucrados en estos descuentos, mismos que ahora están bajo investigación de la Contraloría y posteriormente de la Fiscalía.

Nosotros tenemos bien claro lo que tenemos reglamentado, por eso siempre estamos abiertos a las revisiones, sabemos lo que estamos haciendo, no hay nada malo, no hay nada indebido, si hay 86 millones en descuento pero la gran mayoría están en automático, no es que estén dirigidos hacia ciertas personas”, afirmó Enrique de Haro.