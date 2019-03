Kansas City sólo espera concesión federal para arrancar con Ferroférico, dice Alcaldesa

Con el objetivo de conocer la continuidad que le dará Kansas City Southern al Libramiento Ferroviario de Celaya, la presidenta municipal, Elvira Paniagua, se reunió con el presidente de la empresa ferroviaria, José Guillermo Zozaya.

Tras el encuentro la tarde del jueves, la Alcaldesa explicó que la empresa ferroviaria tiene la mejor disposición de continuar los trabajos del Libramiento Ferroviario de Celaya en la parte que les corresponde y sólo están a la espera del acuerdo formal que deben tener con las autoridades federales a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Platicamos más de una hora sobre el ferroférico y me quedé sorprendida porque, si bien ya estamos trabajando con Ferromex, me sorprendió la voluntad total de Kansas City de poder arrancar los trabajos en Celaya de lo que les toca en el Ferroférico. Están esperando un acuerdo formal con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es quien les otorga la concesión. En cuanto aterricen el tema tienen la voluntad y el recurso para arrancar los trabajos que sabemos que no son inmediatos”, dijo.

Puente vehicular no interfiere con Ferroférico

Durante el encuentro que duró poco más de una hora, la presidenta municipal mencionó que también tocaron el tema de la construcción del puente vehicular elevado sobre avenida Irrigación, el cual hasta el momento es el punto más conflictivo en materia de vialidad durante el paso del tren por Celaya.

La presidenta Elvira Paniagua se reunió con José Guillermo Zozaya, Presidente y Representante Ejecutivo de Kansas City Southern México.

La presidenta Elvira Paniagua se reunió con José Guillermo Zozaya, Presidente y Representante Ejecutivo de Kansas City Southern México.

Hablaron de la disposición de la empresa para la continuidad del Ferroférico y la viabilidad del puente vehicular elevado en Av. Irrigación.

El representante de Kansas City Southern de México le confirmó que es un proyecto que no se contrapone con el Ferroférico. Al contrario, servirá para agilizar la vialidad mientras se retiran las vías del tren en esa zona de la ciudad y a futuro podría ser parte de la estructura vial ante la probabilidad que el derecho de vía por donde hoy pasa el tren se convierta en una avenida.

“Sabemos que el trabajo del Ferroférico lleva 10 años y esperemos que terminen pronto aunque faltan obras importantes, pero destaco esta gran voluntad, acuerdo y compromiso para esta obra por parte de Kansas y ojalá que pronto estén firmando este acuerdo con SCT y nosotros hagamos lo propio como gobierno municipal y estatal. Tendremos comunicación constante para ver cuándo nos volvemos a juntar”, mencionó.