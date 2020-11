Karen Guerra no descarta contender por alcaldía de Irapuato

Irapuato.- Luego de que Inmersa (Inteligencia de Mercados) dio a conocer una percepción pre-electoral del municipio de Irapuato y donde pusieron a la regidora Karen Guerra Ramírez como candidata a la alcaldía de Irapuato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la integrante del ayuntamiento no descartó la posibilidad de contender por el puesto.

La funcionaria comentó que se siente muy agradecida con la ciudadanía que ve en ella una posible candidata para poder abanderar al PRI en las próximas elecciones.

Definitivamente no me descartó yo para participar en la contienda electoral, por lo contrario, la verdad es que sería un alago para mi, para una militante, para una mujer que me he desempeñado al interior del partido, sería un verdadero honor abanderar las causas de mi partido en esta contienda electoral”, dijo.