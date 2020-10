Karla Adriana murió en accidente y anticipó a su familia el deseo de donar sus órganos

Irapuato, Guanajuato.- Familiares y amigos dan el último adiós a Karla Adriana Mendiola Granados, joven irapuatense de 20 años que donó sus órganos tras haber perdido la vida en un accidente.

Los seres queridos de la joven acudieron a la misa de cuerpo presente en el templo San José Obrero, de la colonia Primero de Mayo, posteriormente tuvieron el féretro en el parque vecinal, donde estuvieron por alrededor de una hora quienes conocieron a la chica.

Luis Enrique Mendiola Granados, hermano de la joven, comentó que la decisión de donar los órganos de su hermana fue porque en vida Karla les había externado a sus familiares que si en algún momento le llegaba a pasar algo y perdiera la vida, donaran sus órganos para ayudar a más personas.

Ella me decía que el día que le llegara a pasar algo, quería donar sus órganos, si se pudiera (...) cuando nos dijeron que mi hermana había fallecido, el doctor nos dio esa opción, cuando nos dijo esa opción se me vino a la mente lo que mi hermana me había dicho y dijo le dije que sí, que le diera vida a más personas porque ella así lo quiso”, dijo.