LOGRAN REENCAUSAR A JÓVENES CON COPA URBANA

Irapuato, Gto. 09 de septiembre del 2019.- Durante 11 semanas, la Copa Urbana 2019, logró captar a jóvenes de 32 colonias vulnerables, reencausándolos a la práctica de actividades lúdicas, recreativas y talleres de vida.

Para Alonso “Chanito” Ramírez, campeón goleador del torneo, su participación en el proyecto fue un aliciente para retornar al aula y buscar un empleo, una experiencia que le dejó grandes satisfacciones personales, en busca de convertirse en un profesional para ayudar a su familia.

“Me deja primero que nada muy contento, el futbol es todo para mí, siempre he jugado, toda la vida, me hace seguir adelante y jugar profesional, eso me deja la Copa”, compartió.