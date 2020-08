‘La 4T no hizo nada para salvar empleos’, acusan empresarios 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León acusó al Gobierno Federal de haber sido negligente y no actuar para evitar la pérdida de más de 40 mil empleos.

Agregó que 85 mil empleos pudieron salvarse gracias a los programas del gobierno estatal y municipal.

León.- La pérdida de más de 40 mil empleos en el estado de Guanajuato durante la pandemia de coronavirus se provocó principalmente por la negligencia del Gobierno Federal que “prácticamente” no hizo nada para rescatar a la economía, reclamó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos.

Agregó que pese a sus limitantes, el gobierno del estado logró salvar alrededor de 85 mil empleos con los créditos que se repartieron a traves de Fondos Guanajuato y el Ayuntamiento de León también fue fundamental con sus acciones y programas de apoyo.

“El gobierno estatal, aunque tiene muchas más limitantes, pues se han destinado casi 4 mil millones de pesos para créditos a empresas y reactivación de sectores. Ahorita se han entregado casi seis mil créditos a seis mil empresas que han salvado alrededor de 85 mil empleos y se sigue acumulando. También se destinaron recursos para reactivar el sector de la construcción, que es un sector multiplicador y que va a generar una reactivación adicional”, explicó.

El que menos hizo fue el gobierno federal, dejó en el abandono a los trabajadores y empresas. En esta crisis prefirió invertir en sus obras faraónicas que en hacer que los trabajadores siguieran teniendo un ingreso (…) No estábamos pidiendo ni condonaciones, ni perdones, ni quita, ni nada. Simplemente era diferir para que ese recurso se invirtiera para conservar el empleo”, dijo en entrevista con AM.

Acusa que apoyos federales ‘no sirven de nada’

El líder empresarial explicó que el gobierno de la 4T tenía la capacidad para apoyar en la conservación del empleo en el país; sin embargo, prefirió invertir los recursos públicos en obras “faraónicas”.

“Eso se debe a que el Gobierno Federal no hizo nada prácticamente, está colocando unos dizque mini créditos de 25 mil pesos que realmente no sirven para mucho, con eso se pueden salvar muy pocos empleos. Simplemente para una microempresa de dos o tres trabajadores estás hablando de que se pueden salvar dos o tres empleos de 7-8 mil pesos por un mes. Eso no sirve de nada”.

MCMH