‘La contingencia sanitaria no ha terminado’.- SSa

León, Guanajuato.- Al menos hasta mediados de julio no se prevé que el semáforo en rojo vaya a cambiar. La contingencia sanitaria no ha terminado, la normalidad está lejos.

La epidemia no ha terminado y la contingencia sanitaria no terminó, hay que extremar medidas. En todo el mes de junio y la primera quincena de julio será difícil, se incrementará el número de los pacientes hospitalizados”, advirtió en entrevista para AM el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez.