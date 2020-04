La dura batalla de alumnos de comunidades para hacer tareas sin internet

León, Guanajuato.- Alexa Falcón Ramírez, de 6 años, cursa su último año de preescolar y desde temprano se divierte paseando en su bicicleta por las calles de la comunidad de Barretos, al sur de León, en estos días que no acude a clases.

Blanca Estela Ramírez, madre de la pequeña, platicó que la maestra les dio un listado de tareas para hacer en casa, pero han tenido problemas por la falta de internet, herramienta principal durante esta contingencia sanitaria.

En Barretos, los niños de este nivel educativo acuden al preescolar José Joaquín Lizardi, que cerró sus instalaciones por instrucciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del COVID-19.

Aunque las personas deben estar resguardadas en sus casas, lo cierto es que en Barretos es común ver a niños jugando en las calles y paseando en bicicleta, como Alexa y su amigo Luis Fernando Hernández, de 7 años.

Sí me dejaron tareas para hacer en casa, pero también salgo a jugar, ahorita no las hago, hasta más tarde”, dijo Luis Fernando, alumno de la primaria Benito Juárez de la localidad.

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que a partir del lunes 20 de abril los alumnos de los distintos niveles educativas retomarían las clases a través de internet.

El funcionario federal informó por medio de una reunión virtual a los 32 secretarios de educación estatales que, a consecuencia de la contingencia sanitaria, se implementaría el programa “Aprende en Casa”.

El objetivo de esta acción es cumplir de forma satisfactoria con el calendario escolar vigente y así evitar que se pierda el año.

Se estima que 30 millones de estudiantes del todo el País reiniciaron clases de manera virtual desde sus hogares esta semana.

En Guanajuato, la cifra alcanza un millón 561 mil 211 estudiantes desde el nivel básico hasta educación media superior, distribuidos en más de 11 mil 900 planteles, atendidos por casi 71 mil profesores.

Tan sólo estudiantes de primaria superan los 711 mil, 248 mil 986 en preescolar y 317 mil 516 en secundaria.

Sin embargo, no todos los alumnos tienen acceso a computadoras, tablets o celulares, herramientas indispensables para hacer tareas desde casa.

Además, la carencia de internet en viviendas de comunidades rurales de León y de las colonias donde existe un alto grado marginación, es el principal problema.

En la comunidad de Nuevo Lindero, municipio de León, no todos sus habitantes tienen internet en sus casas, indispensable para hacer las tareas en línea que implementó la SEP.

Algunos padres de familia dan a los estudiantes 10 pesos para acudir a dos ciber que hay en la localidad, donde cobran esa cifra por hora.

Sin embargo, para Carlos Ramírez, abuelo de dos estudiantes de primaria y secundaria, este gasto complica la situación económica de su familia.

Y aunque los maestros de la escuela primaria “Santos Degollado”, de Nuevo Lindero, dejaron actividades a sus alumnos, es necesario utilizar el internet para realizar algunas, platicó la niña Juliana Calderón, quien cursa el cuarto grado.

Yo voy al ciber a hacer tareas, pero nomás me alcanza para una hora con los 10 pesos que me dan; hay veces que me falta más tiempo, pero ya no puedo seguir”, manifestó la niña.