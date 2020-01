La fe los motiva a caminar por horas para visitar a la Virgen de San Juan de Los Lagos

León, Guanajuato.- Con una faja en su cintura para ayudar a su problema de la columna, Normelis Cañedo de la Rosa se prepara para emprender la extenuante caminata hasta San Juan de los Lagos, a fin de agradecer a la Virgen los milagros concedidos desde hace 33 años.

Como parte de su entrenamiento, el viernes caminó con su hijo desde Irapuato y ayer empezó en Silao, para el 24 de enero llegar a su destino acompañada de su hermana que viene desde Guerrero.

Cuando yo empecé a venir con la Virgen era porque yo tenía un niño bien enfermo y yo tenía muy poco de haber llegado a Irapuato y se me enfermó y le querían hacer una operación, y dije ‘ay, Virgencita de San Juan, no sé ni siquiera dónde estás, ni sé cómo llegar’; le dije ‘hazme el milagro de que mi hijo se recupere y yo vengo, yo veo cómo le hago”, platicó Normelis.

Este fue el primer milagro que la Virgen le concedió y, en agradecimiento, la madre de familia pagó su manda.

La segunda petición que le hizo a la Virgen fue que su madre no sufriera al morir debido al cáncer de páncreas que padecía.

Yo sabía que mi madre no iba a llegar, ya estaba muy enferma, entonces me vine a San Juan, ese día nos perdimos, mi hijo y yo hicimos 20 horas de la Y griega para llegar; al estar frente a Ella, le pedí por mi madre para que no sufriera”, relató.