La gente burla filtros de seguridad en el Centro Histórico de Irapuato

Irapuato.- A pesar de que existen filtros de seguridad en el centro histórico, hay personas que logran burlarlos y entran niños y mujeres embarazadas, señaló Daniel León Morales, coordinador del Centro Histórico.

Comentó que hay filtros en las principales avenidas de la ciudad, pero estos fueron modificados luego de que se comenzó a reactivar la economía en el primer cuadro de la ciudad.

Los filtros siguen, obviamente se les dio una nueva modalidad creando senderos con el objetivo y la indicación de solventar una necesidad económica, es decir estamos buscando que la reactivación económica sea una realidad, como nos lo indica el señor presidente de que es lo que se requiere”, dijo.

Indicó que haber comenzado con la reactivación económica no es relajar las medidas para evitar contagios, pero pareciera que una parte de la ciudadanía mal entendió las indicaciones de reactivación económica y creyeron que podían acudir al centro de la ciudad con niños y también mujeres embarazadas.

Mujeres embarazadas ahorita estamos viendo un incremento en el transcurso de la semana, ahorita en el recorrido que hicimos con Policía Municipal, pudimos pedirles amablemente que se retiraran”, dijo.

Señaló que hay personas que cuando les piden que se retiren del lugar, pues no pueden entrar con niños o no portan cubrebocas, lo hacen y se retiran, pero hay algunos otros que se molestan y hacen caso omiso.

Pareciera que una parte de la ciudadanía mal entendió las indicaciones de reactivación económica y han relajado las medidas sanitarias.

Es difícil que se pueda medir cuánto es el porcentaje que ingresa con sus hijos o embarazadas o que simplemente no traen el cubrebocas.

Enfatizó que la aportación de las personas con las medidas sanitarias es muy importante, pues de ello depende que el semáforo de reactivación no regrese a color rojo y se tengan que volver a cerrar los negocios.

Aún no existe una fecha en la que se puedan aperturar las plazas públicas puesto que esto no depende de ellos como autoridad, sino a cómo es que vaya avanzando la contingencia, ya que no es algo que ellos puedan saber con exactitud.

