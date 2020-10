La iglesia hace su parte contra la inseguridad: Obispo

Celaya.- El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, externó que en el tema de la seguridad, la iglesia no hace mucho ruido, pero sí hace su parte, pues abona a la construcción del tejido social.

Las declaraciones del prelado se producen luego de que el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz, cuestionó las acciones de la iglesia contra la inseguridad, en respuesta a los dichos del obispo de Irapuato, Enrique Díaz, en los que sostuvo que pareciera que la violencia había rebasado a las autoridades.

Señaló que la paz la construyen todos y que la iglesia no ha dejado de insistir y promover la paz.

Para lograrlo, señaló que debemos respetarnos, y eso abonará a la construcción del tejido social.

Nos toca predicar, promover acciones, las estamos haciendo, pero no nos toca organizar a la Policía, a ellos sí les toca, y sí los están rebasando, pregúntale a quien quieras, no la tienen controlada, no digo ninguna mentira (el Obispo de Irapuato) y se me hace desmedido no aceptar, ya que si está rebasada”, finalizó.