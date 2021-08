La incongruencia de los socialistas

En mis épocas universitarias estudiamos a Marx y a Engels y el socialismo que proponían como primera fase de la sociedad comunista, así como la abolición de clases sociales y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Y hasta ahí quedaron mis estudios rezagados. Años después me tocó socializar con algunos mexicanos que habían vivido en la antigua Unión Soviética como parte del cuerpo diplomático de nuestro país. Tenían ideas socialistas, elogiaban a personajes de la Revolución Rusa y despotricaban contra los Estados Unidos y el capitalismo. Fue la primera vez que escuché decirle al refresco embotellado más popular de ese país: “aguas negras del imperialismo yanqui.”

Pues este grupo de amigos que se autonombraban socialistas, bebía champaña con singular alegría en cada reunión y degustaba el muy caro caviar Beluga. Su estilo de vida era totalmente burgués, aunque predicaban el pensamiento de Marx y Engels. Esta incongruencia de mis amistades causaba un poco de incomodidad.

El socialismo, como sistema económico y social, propone que los medios de producción sean del Estado y sea éste quien se encargue de manejar los mercados y proteger a la ciudadanía mediante una justicia social. Sus partidarios declaran que el capitalismo propicia desigualdades sociales y es responsable de la pobreza. En realidad, para entender qué sistema funciona mejor, hay que escuchar a quienes han padecido esta forma de gobierno que controla a la sociedad, su economía y coarta las libertades y derechos. Gente que vive en Venezuela dice pasar hambre, no tener servicios de salud dignos, no poder comprar alimentos ni medicinas, no poder protestar, no poder tramitar sus documentos de identidad. Quienes pudieron, salieron del país dejando todas sus pertenencias para trabajar en lo que fuera para enviar dinero y su familia tuviera que comer.

Así también, los cubanos han logrado expresar recientemente lo terrible que es vivir bajo un régimen socialista dictatorial, como el que se padece en la Isla, ilustrando el fracaso de esas formas de gobierno. Ciudadanos de ambos países, tanto de Venezuela como de Cuba declaran que los mandatarios y afines que se presumen protectores de los pobres, viven como reyes comiendo lo que quieren y disponiendo de los recursos del Estado. En Alemania Occidental se vivía muy bien y sin carencias, y en Alemania Oriental la ciudadanía estaba privada de libertad y con necesidades.

Los gobiernos de Cuba y Venezuela concentran los medios de producción enriqueciéndose. Los mandatarios y sus adeptos gozan de una mejor posición socio económica que la clase trabajadora y cualquier ciudadano. No se vive la igualdad que predican. En vez de mejorar el nivel de vida de los pobres, bajaron el nivel de bienestar de la clase media y se deshicieron de los ricos. Así conciben la igualdad. Si tienes una planta de limones en tu casa y quieres vender limonada, el Estado te lo prohíbe porque éste es quien controla los medios de producción y distribución. Estemos atentos para que no suceda en México.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos