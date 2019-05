¿La industria curtidora tiene aún futuro?

León.- La industria curtidora sigue fuerte y vigente, pero hay retos y áreas de oportunidades para quienes se dedican a esta actividad.

Así lo señalaron empresarios que se reunieron en la presentación del libro de Francisco Alvarado Durán sobre la historia y evolución de la industria.

El empresario Jorge Plascencia, de Cuero Centro, indicó que en la actualidad, la industria automotriz ha tomado fuerza con la llegada de las compañías extranjeras por lo que el 50% de la curtiduría se dedica a este nicho y el otro 50% al zapatero.

El empresario Wilmar Nienow, de WYNY, coincidió en que la industria todavía tiene futuro, pero lo que es una realidad es que cada vez se usa menos el cuero en los productos por el desarrollo de sintéticos que lo imitan.

El también curtidor Arturo Barroso, de Suelas Barroso, exhortó a informar a la sociedad sobre los beneficios de usar cuero en los productos y sobre todo en el caso del zapato ya que previene la deformación del pie, mal olor y ofrece una mejor transpiración para evitar bacterias.

Lo sintético trae problemas de salud y la gente no lo sabe porque va detrás de la moda. Yo hoy vendo el 75% de cuero porque si vendiera en mis exportaciones al 100% no hay mercado y entonces no podría exportar a 22 países”, contó Wilmar Nienow.