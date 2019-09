La lucha de José Roberto fue grande, a sus 7 años venció el cáncer

León.- Con el “sonido de la victoria”, José Roberto Rojas Estrada, un pequeño de 7 años, acompañado de su abuelita Juana Hernández, ambos originarios de Jerécuaro, festejó que libró una batalla de poco más de cinco años: el cáncer, un tumor maligno en el hígado.

Ayer, a mediodía, con una sonrisa difícil de ocultar, los médicos y enfermeras que atendieron a Roberto en el Hospital General de León salían de su consultorio para dar de alta en una sala de espera al niño quien también lucía sonriente, feliz y, sobre todo, muy sano.

El doctor Guillermo Joaquín Gaytán Fernández, coordinador del área de Oncología Pediátrica del Hospital General de León, también llegó al encuentro con una pequeña campana sujetada a un tablero de colores en el cual se puede leer la frase: ¡Hoy tocó el sonido de la victoria!

Diagnosticado al año y cuatro meses

Cuando el niño tenía un año y cuatro meses fue diagnosticado con un tumor cerca del hígado, y quien había sido sometido a una cirugía, quimioterapias y tratamiento, hizo sonar la campana como símbolo de que ganó la batalla contra el cáncer. En la emotiva despedida no faltaron los aplausos y lágrimas de los médicos y de algunas personas presentes.

“Traía al hospital a mi nieto porque estaba enfermo, yo me hice cargo de él durante todo su tratamiento porque mi hija no ve ni escucha. Primero me lo atendieron en el Hospital Materno Infantil, donde lo operaron y luego lo pasaron al Hospital General de León, donde fue atendido.

Fue muy difícil pero gracias a la atención, al cariño y a la paciencia de los médicos y de las enfermeras mi nieto salió adelante y ahora aquí estamos ya dándolo de alta gracias a Dios. Aquí además de la atención, nos dieron mucho apoyo y cariño”, compartió Juana Hernández Sarabia, abuelita del menor.

Los síntomas

Igualmente, recordó que fiebre muy alta, mucha diarrea y vómito fueron los principales síntomas que presentó su nieto, por lo que decidió llevarlo con un pediatra en Acámbaro, pero éste le dijo que al niño le pasaba algo grave y fue cuando lo trasladaron al Hospital Materno y posteriormente al Hospital General de León.

“Esta experiencia me hizo darme cuenta de que sí hay seres humanos que son buenos todavía, que no toda la gente es mala porque nos daban cariño y nos trataban muy bien, me encontré con doctores que hacen todo por los niños que están enfermos.

“Además de Roberto, tengo otros tres nietos y él ya va a la escuela, ya sabe leer y escribir y ahí va poco a poco. Ahorita ya no toma medicamento y come de todo, nada más cuido no darle muchas grasas, ni dulces en exceso”, finalizó.

Guillermo Joaquín Gaytán Fernández, coordinador del área de Oncología Pediátrica, informó que durante los dos meses que tiene el hospital en su nuevo domicilio otros cinco niños han sido dados de alta.