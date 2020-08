La maestra Lulú acepta el reto para generarse oportunidades con sus alumnos

Celaya.- La maestra Ma. de Lourdes Bárcenas Coyote o como cariñosamente la llaman sus alumnos Lulú, es una docente a la que ahora le tocó compartir sus conocimientos con un grupo de sexto grado de primaria.

Ella contó a AM cómo fue este regreso, cómo se adaptó a la tecnología, además de las ventajas y desventajas de esta nueva normalidad.

Dijo que esto llegó de sorpresa, se estaba terminando un puente en marzo y esperando regresar les dan la noticia de que ya no se puede, que comenzaba la cuarentena.

Para este ciclo escolar el reto es mayor porque se tendrá que trabajar con los contenidos de la televisión, y después retroalimentar a los estudiantes.

Conscientes de que no todos tienen acceso a una computadora o a un celular ahí es donde se complica, por lo que se busca una herramienta accesible para todos.

En cuestión de matrícula, solo dos niños en su grado se dieron de baja y uno más ingresó, por lo que no es tan notoria la diferencia.

Las clases de matemáticas, español y ciencias naturales comenzarán con un reforzamiento para ver cómo están los chicos, se hará un diagnóstico para poder iniciar el nivel de sexto año.

A pesar de existir la planeación, la clase puede ser dinámica, de acuerdo con la necesidad de cada alumno y además, para ir reforzando, la maestra diariamente grabará pequeñas cápsulas y se las enviará a sus alumnos con preguntas, refuerzos de los temas y más, para que su aprovechamiento sea el mejor.

Las principales dudas para este comienzo por parte de padres de familia y alumnos son, saber qué plataforma se usará, algunos temas de la planeación, pero para eso es necesario saber los contenidos.

Tenemos que entrar a la era de la tecnología. Hace 30 años, me decía un maestro de sociología: ‘quien no sepa inglés y computación es como si no supiera leer y escribir’, y ahora me doy cuenta, que es verdad, es muy necesario y en lo personal he aprendido mucho, he estado buscando, y debo aprender más para poder transmitir mis conocimientos y la contra es la desventaja que tienen los alumnos que no pueden acceder a este tipo de herramientas o plataformas”, contó.