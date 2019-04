La mayor parte del cuero robado se vende en León, acusan curtidores

León.- La delincuencia impacta a la industria de la curtiduría y del calzado que sufre pérdidas millonarias por el robo de camiones cargados con piel terminada de exportación, cuero crudo y calzado.

El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique González Muñoz, dijo que ni el sector curtidor se salva de la delincuencia.

Vía telefónica desde Tijuana, destacó que el lunes tendrán la presentación de un acuerdo con el Secretario de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo Moreno y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Guanajuato siempre hemos tenido un problema de robo de cueros, pero también hay un mercado secundario porque si roban camiones cargados de cuero, en el único lugar a donde lo van a vender es en León”, dijo.

Destacó que el cuero no está controlado bajo ningún tipo de régimen y que no hay control en el transporte para abaratar costos, por lo que no piden facturación para no pagar IVA y “esto agudiza más el problema".

Por su parte el presidente del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria Curtidora en Guanajuato (CICUR), José Ernesto Vega Guillot, dijo que en el 2018 se denunciaron ante la CICUR por lo menos tres atracos.

El curtidor dijo que el pasado martes estuvo en una reunión con el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, para abrir el diálogo y hacer un frente contra la inseguridad.

Vega Guillot, como muchos empresarios que estuvieron en la reunión llevada a cabo en el Hotel Hotsson en León, sospechan que el combate al huachicol generó que se dispararán los índices delictivos en otros temas como el robo al transporte y a curtidores.

Los operativos que hicieron para controlar el huachicol, de alguna manera movieron intereses y se descompuso la seguridad en el Estado”, añadió.

Subrayó que es urgente armar un frente común para frenar la delincuencia, pues lo mismo les roban piel terminada que el cuero crudo.

Destacó que mucho del cuero que se roban en las carreteras se comercializa en León.

En León se produce el 65% del cuero a nivel nacional. Mucho de los compradores de cuero lo hacen de buena fe, pues el cuero crudo es una mercancía que se comercializa en las básculas”, explicó.

Es por ello que exhorta a los curtidores a que soliciten facturación y verifiquen la procedencia del cuero, pues de lo contrario podrían meterse en problemas legales.

Lamentó que también los fabricantes de calzado se vean afectados por la delincuencia, pues en días pasados a la salida de Salamanca fue asaltado un camión cargado de calzado de piel. Se interpuso la denuncia ante las autoridades correspondientes y se logró recuperar la unidad junto con su conductor, pero no la mercancía.