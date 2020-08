‘La prioridad son los habitantes de Aldama ante relleno sanitario’: Alcalde

Irapuato.- El bienestar de los habitantes de la comunidad de Aldama será prioridad y en caso de que se incumplan normas en la construcción del relleno sanitario, no se dará permiso para su funcionamiento, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Dijo que del relleno que se está construyendo cerca de la comunidad no tenía mucha información, puesto que es llevado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y Desarrollo Urbano

Aldama es una comunidad que hemos atendido de manera reiterada, yo creo que es una de las comunidades que más han sido atendidas en cuanto a servicios y todo lo demás, y no haremos algo que pudiera perjudicar a esta comunidad”, dijo.

Dijo que por esto pidió información a los directores de diferentes áreas del Municipio para tener conocimiento de cuáles son los permisos que se le ha otorgado a la empresa.

El estatus no lo tengo en este momento todavía terminado, lo vamos a revisar (...) si obviamente no se cumplen con las normas, nosotros no daremos la autorización para que funcione ese relleno, que eso quede muy claro”, refirió.