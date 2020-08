Esta es la realidad que enfrentan escuelas privadas y públicas en León

León, Guanajuato.- Mientras hay escuelas privadas que reportan una baja en su matrícula de hasta 50%, en algunas públicas han aumentado las solicitudes de ingreso de alumnos.

Un ejemplo es la primaria José Rosas Moreno, ubicada en Lomas de las Presitas, en León.

Su directora, Ofelia Aguilar Salazar, dijo ni ella ni los directivos de escuelas públicas de la zona escolar han notado deserción.

“Aunque es una colonia de bajos recursos, los papás siguen interesados en llevar a los niños a la escuela."

Tuvimos comunicación con el 92% de los niños mediante WhatsApp y yo me he encargado de llevarles la tarea a los que no tienen teléfono”.