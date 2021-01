La violencia se le ha ido de las manos a nuestras autoridades: Diputada

Irapuato.- “La violencia en el Estado de Guanajuato, se le ha ido de las manos a nuestras autoridades'', indicó la Diputada Local de Morena, Mary Carmen Vaca González.

Señaló que es necesario cambiar y reajustar el sistema en las dependencias de Seguridad, por lo que consideró como urgente que el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca renuncie al cargo y que el fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, sea removido de su cargo.

Recordó que en el primer año de la Legislatura, se votó por la continuidad de estos funcionarios, a lo cual los Diputados de Morena se opusieron.

Pero no podemos cambiarlos aunque tengamos todas las intenciones, somos 4 diputados de Morena, la mayoría es panista en el Congreso”, explicó la diputada de oposición.

Asimismo, el diputado federal por Morena en Guanajuato, Emmanuel Reyes Carmona, señaló que primero se debe reconocer que el estado de Guanajuato es el estado más violento del país y que las acciones de los gobiernos no son suficientes.

“El tema de seguridad al interior del Estado de Guanajuato, le toca al Gobernador, al Fiscal y por supuesto al Procurador que es quien imparte la justicia”, dijo.

Resaltó que si la estrategia se cambió, se replanteó y no funciona, “entonces no es tanto la estrategia, si no quién la direcciona la estrategia, este caso el Procurador, el Fiscal”, dijo.

Asimismo, el Diputado Federal de Morena, Miguel Ángel Chico Herrera coincidió en que es importante atender el tema de seguridad en el estado.

La seguridad no está bien en el estado, somos nota nacional, a diario hay pérdidas de vidas, veo en otros estados como los Gobernadores y Gobernadoras dan la cara y aquí nuestro Gobernador tiene una vocera (...) Es necesario que haya ajuste en el cambio de Gabinete de Seguridad cuando las cosas no funcionan siempre es importante hacer cambios y en este caso lo amerita”, dijo.

