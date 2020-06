Laboratorio estatal está rebasado por pruebas de Covid

Guanajuato.- La capacidad para tomar y analizar pruebas de Covid-19 del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato ha sido insuficiente para atender la demanda que requiere la pandemia de coronavirus, admitió el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

En una reunión virtual con el comité municipal del PAN en León, el funcionario estatal explicó que por cada caso positivo que se detecta en Guanajuato, se deben analizar en promedio a 10 personas más como casos sospechosos.

Por lo que en un solo día se tendrían que tomar hasta dos mil pruebas para atender el 100% de los probables portadores de la enfermedad; sin embargo, el Laboratorio Estatal sólo permite realizar hasta 600 pruebas diarias.

"Sí tenemos hoy más de tres mil casos detectados, multiplíquenlo por 10 y calculen los casos que tenemos que estudiar y si ya llegamos un día a 200 casos tendríamos que estudiar dos mil pacientes en un solo día, la capacidad del Laboratorio Estatal máxima es de analizar hasta 600 muestras en un solo momento, trabajando a su máxima capacidad los tres turnos e incluso fines de semana”, explicó.

Por eso es muy importante la prevención, la higiene, la limpieza de las superficies, los protocolos y filtros para que todos participemos en el cuidado de la salud. Si no, no ha habido ningún solo sistema de salud en el mundo que tenga la capacidad para cortar la transmisión si no tenemos la colaboración de los ciudadanos", dijo en el evento virtual del PAN León.