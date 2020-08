Ladrones aprovechan obras en carretera y con piedras y tubos asaltan a conductores

Celaya, Guanajuato.- Con piedras, palos, tubos e incluso armas de fuego es como un grupo de hombres han cometido innumerables asaltos a transportistas en la autopista Querétaro-Salamanca.

Los delincuentes aprovechan que el tráfico vehicular queda en alto total, debido a las obras de reasfaltado que se realizan desde hace varios meses en el tramo de Celaya.

Transportistas denunciaron a AM que este miércoles un conductor fue víctima de la banda y a través de un video relató cómo operan los delincuentes.

La víctima señaló que fue en el tramo comprendido de la colonia Los Olivos hacia Villas de Elguera donde se encontraba en alto total debido a las obras de construcción, momento en el que observó a cuatro hombres corriendo entre los demás vehículos y que se dirigían hacia él.

Estaba en alto total y doble fila, ví a uno corriendo, luego venían otros tres corriendo, yo me imaginé que iban detrás de él entre los carros. Pero venían quebándole los cristales de todos con un marro y se subieron”, señaló el afectado.

La víctima dijo que pensó hacerles frente para defender sus pertenencias; sin embargo, observó que uno de los delincuentes le estaba apuntando con un arma de fuego y se contuvo y fue entonces que otro de los delincuentes lo golpeó en la cabeza con un pedazo de tubo galvanizado, lo que le ocasionó una herida.

Llegaron y pues para dónde te haces, ni para un lado y para otro. pues el alto total. Me quebraron el vidrio y se me subieron los tres. Vi la pistola y empezó a apuntar, sí me alcanzaron a dar en la cabeza y se llevaron todo lo que pudieron”, comentó la víctima.