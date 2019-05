Lamenta Diego humillación al Ejército en Michoacán

León.- "Es lamentable", calificó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez la humillación que sufrieron soldados del Ejército Mexicano en Michoacán.

Señaló que en el estado de Guanajuato no habrá oportunidad para ningún intento de grupos de autodefensa y por eso la estrategia de recuperar territorios como el de Santa Rosa de Lima, Villagrán.

Hay un debilitamiento institucional en todos los sentidos y en todo el País, no nada más el Ejército, es el problema con las autodefensas que se dejaron crecer en muchos lugares y esos autogobiernos no le convienen a nadie, y por eso en Guanajuato tomamos la decisión de intervenir un territorio, lo que se tiene que aplicar es la ley, ya había rumores de que querían hacer autodefensas ahí”, anotó.

Pidió darle la confianza a los elementos de Seguridad de que serán respaldados si actúan bajo la ley.

Respecto a la operación de la Guardia Nacional en Guanajuato dijo no tener información todavía sobre dónde se ubicarán las nueve bases (con 450 a 600 elementos en cada una), según declaró hace unos días el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo Montaño.

Ni me he querido meter para que luego no me pidan dinero, es un tema que trae la Federación con los Municipios directamente, están donando terrenos y estoy de acuerdo, estamos apoyando a Salamanca para que pueda donar uno, ustedes saben que no tenemos recurso para construcción y operación de la Guardia Nacional, espero que nos digan cuántos hay, dónde están y cómo nos vamos a coordinar”, dijo.