Lamenta Felipe Calderón crisis económica en Celaya por inseguridad

Celaya.- Ante más de 400 personas afiliadas al proyecto “México Libre” el expresidente Felipe Calderón Hinojosa señaló que la estrategia de “abrazos no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado.

Así lo externo durante su mensaje en la Asamblea Constitutiva del Distrito XII en Celaya, de proyecto México Libre.

“Yo sé que hay una gran preocupación en la ciudad por los problemas que azotan al país, una economía que está detenida, perdiendo ingreso per cápita, pérdidas de empleos y también por la inseguridad y no solo por los eventos tan dolorosos, sé que en Celaya particularmente las familias han sido terriblemente afectadas por la inseguridad que se ha ido agravando”, comentó el expresidente.

Para recobrar la seguridad comentó que es con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, mejor capacitación, y con voluntad.

“México libre es este llamado, ser contrapeso, crear propuestas, tener personas confiables, es evidente que la estrategia del presidente (AMLO) no está funcionado, como él mismo la resumió, la estrategia ‘abrazos no balazos’ no está funcionando, está destruyendo la vida del país, agravando los problemas, tiene que rectificar, aceptar con humildad y corregir a un año de que asumió el puesto” declaró Calderón Hinojosa.