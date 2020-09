Lamenta IP que AMLO olvide a las empresas

León, Guanajuato.- El mensaje del II Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ratifica un desprecio al sector privado, opinan organismos empresariales leoneses.

Para los presidentes de Coparmex León, Alberto Ruenes Escoto, y del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, insistir en que se evitó un rescate “elitista” es una ofensa a empresas de todos tamaños.

“Trata de confundir a los ciudadanos cuando habla de que no se rescató a las grandes empresas, pero ahí se lleva de corbata a todas. Nunca hablamos de rescatar a las grandes, pero sí hablamos de apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa que son las que generan más de 18 millones de empleos.

“Pero hay esa intención de confundir de que los empresarios son los malos, que son todos ricos, que han sido beneficiados de la corrupción, y confronta otra vez entre ricos y pobres, entre buenos y los malos, eso de nada sirve”, opinó José Arturo.

Destacó como positivo el que AMLO haya hecho un reconocimiento para las empresas de que la mayoría pagan impuestos y que no despidieron al personal.

“Aunque por otro lado sutilmente se vuelve a señalar que se rescató a los de abajo y no a los ricos, no a las empresas, no a los potentados, no a los bancos, generando otra vez ese discurso polarizante, concluir el que los malos son los empresarios”.

Tampoco hay la expectativa de que haya cambios de fondo, sino de seguir igual.

“Con las falsas afirmaciones de que vamos bien, de que tenemos el mejor gobierno, de que estamos innovando a nivel mundial la manera de enfrentar la crisis, es irse al extremo de la soberbia porque sabemos que no es así, detrás de esas palabras hay un fracaso en el manejo de la pandemia, un fracaso en el manejo de la economía”.

En el resto del mensaje consideró que fue una “mañanera” más, pero más breve.

“Fue un mensaje, no fue un Informe, no hubo datos, ningún anuncio, programa novedoso, nada, simplemente se utilizó para machacar lo que se ha venido diciendo a lo largo de las conferencias mañaneras: que el combate a la corrupción, al consulta para enjuiciar a los expresidentes, que no hay persecución política...”.

Y quedan cuatro años: Coparmex

Alberto Ruenes cuestionó a qué se refiere con evitar “rescate elitista”. Y alertó que el agotar reservas puede ocasionar un desequilibrio en las finanzas públicas.

“..Las pérdidas económicas para las empresas son incalculables, el Presidente sigue sin entender que los empleos no los genera el gobierno sino las empresas y si no apoya a las empresas deja sin ingresos a las familias del país”, opinó.

Retomó que se han perdido más de un millón de empleos y se registra una caída histórica del PIB (18.7%), “cifra sin precedentes que refleja una realidad que el Presidente se niega a ver y por ende, a atender desde todos los frentes”.

Calificó como bueno: la firma del T-MEC. Lo malo: la pésima atención de la crisis sanitaria y económica por la pandemia. Lo feo: quedan cuatro años de gobierno.

Criticó el manejo de la crisis sanitaria y reconoció el apoyo a los programas sociales.

