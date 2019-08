Las autoridades no saben si hay negocios cerrados por extorsiones

Celaya, Gto.- Ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni la Dirección de Desarrollo Económico saben si en Celaya hay negocios que han cerrado por extorsiones.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González González señaló que Desarrollo Económico tiene los datos sobre negocios cerrados, pese a que el director de esta dependencia, Adiel Augusto Ramos Horta, señaló que la de Secretraría de Seguridad tenía los reportes.

Aun así, Juan José González aseguró que no cuenta con cifras de que negocios hayan cerrado o dejado de operar a causa de exigencias por extorsión.

“No tengo yo datos (de extorsiones) eso lo lleva Desarrollo Económico. Yo no tengo el registro de si han cerrado o no establecimientos, no se han acercado. Hemos tenido en lo particular reuniones con empresarios para tocar el tema", dijo González.