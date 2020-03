Las caras más vulnerables de la cuarentena en Celaya

Celaya.- Al caminar por el centro de Celaya casi siempre te encuentras con personajes que a lo largo de los años se han vuelto rostros cotidianos del paisaje urbano pero que hoy son los más vulnerables.

Son los indigentes o pequeños comerciantes que deambulan por las calles del primer cuadro de la ciudad y que a diario tienen contacto con cientos de personas, aunque vislumbran como imposible quedarse en su casa como medida de prevención ante la pandemia por el coronavirus que ha detenido al mundo.

Hoy no he vendido nada, me han regalado dinero pero no he vendido. El fin de semana me voy a ir a Guanajuato, allá vendo más. Ha bajado mucho la gente esta semana, a lo mejor por eso de la enfermedad la gente no sale”, aseguró Francisco Álvarez Rodríguez.

Francisco, es el nombre del reconocido artista urbano que se sienta en el piso del andador Góngora para vender pinturas en corcholatas o discos.

El hombre de 76 años, es originario de la capital del Estado pero desde muy niño llegó a Celaya y desde hace cuatro décadas vende sus pinturas en el centro de la ciudad.

Yo tengo que salir a trabajar, aunque me cuido mucho, no como nada de la calle que venga por otras manos porque todo agarra la gente con las manos”, señala al explicar que su familia si prefiere quedarse en su casa para prevenir contagios.

“Buscaré cómo sobrevivir”

A unos metros de don Paco, se encuentra Javier Flores Sanabria, un hombre invidente que camina desde hace más de 10 años por las calles Celaya con su bastón, un bote de hojalata en su mano y un letrero donde explica que su vista no tiene remedio.

Javier, de 51 años, es originario de la Ciudad de México y asegura que vive solo y tiene que pagar una renta mensual de 700 pesos por lo que diario sale a pedir dinero.

Al preguntarle sobre la actualidad del coronavirus, el hombre hace referencia con lujo de detalle de las medidas de prevención para evitar contagiarse principalmente cuando lo invitan a comer en algún negocio “lo primero que hago es lavarme bien las manos”.

Estoy muy al pendiente de eso (covid-19), pero estos últimos días me ha ido mal y entiendo a la gente porque no quiere tener contacto y prefiere quedarse en su casa. Lo que salga, ahí me la llevo porque tengo que juntar para pagar renta porque no tengo casa propia, a veces no me queda para comer”, dijo el hombre quien tiene cataratas congénitas y que perdió por completo su vista desde hace varios años.

Tengo la necesidad de salir, no le tengo miedo al virus, lo que me preocupa es la situación de que la gente no sale y la situación me obliga a salir, aunque si la autoridad me pide que lo haga (quedarse en cuarentena) lo voy a tener que hacer y buscar de qué manera sobrevivir”, afirmó.

Conforme se van conociendo más datos del Covid-19, se sabe que ninguna persona es inmune al virus aunque especialistas señalan que los adultos mayores son el segmento de la población más vulnerable y más si presentan otras enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, entre otras.

Según la última encuesta intercensal del Inegi en 2015, el 9.1 por ciento de la población en Celaya tenía más de 60 años, lo que representan más de 45 mil personas.

En el centro de la ciudad, hay varios vendedores o indigentes que están en ese rango de edad y que prefirieron no decir su nombre.

Uno de ellos es un hombre de 85 años, en sillas de ruedas que lleva sus muletas en la parte de atrás y quien asegura no creer en las mentiras de los virus.

Yo no creo en esos virus, yo no creo más que en mi señor que es que manda, porque aquí ya no hay remedio. Yo soy del Estado de México y aquí trabajo pidiendo ayuda nada más. Ni me preguntes de eso del virus porque eso no es cierto”; afirmó mientras pedía dinero afuera del Hotel Gómez.

Otro de los rostros conocidos del centro es Raúl Campos, de 75 años, quien vende servilletas en las calles aledañas al Jardín Principal desde hace varios años que llegó a Celaya.

Estos días pasados ha venido menos gente, está medio solo, una que otra persona se divisa. Hay días que casi no se vende nada. Dicen que el virus ya se extendió por acá en México, primero andaba por allá y ya está acá y hay que tener precaución, ahorita me acabo de lavar las manos, aunque no puedo dejar de salir a vender porque tengo a mi esposa enferma”.

