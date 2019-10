Las iluminaciones en San Francisco del Rincón, una tradición que crece

San Francisco del Rincón.- Las iluminaciones en San Francisco del Rincón es una tradición que crece y perdura con el paso de los años.

En este 2019 ninguna calle se quedará sin farolitos y foquitos gracias al gran trabajo que se encuentra realizando Abril del Moral, Vicepresidenta de Arte y Cultura del municipio así como Lucy Salas y los integrantes del Comité.

Detrás de las tradicionales iluminaciones representativas de los Pueblos del Rincón se encuentra un gran equipo de trabajo que busca superar las metas cumplidas en el 2018.

Para este año, se tiene preparado realizar tapetes con el apoyo de escuelas, asociaciones civiles y las reinas de la ciudad. Los tapetes, estarán en las calles donde se realizarán los novenarios.

Lo que queremos es hacer de esto un proyecto turístico, nosotros tenemos lo nuestro que son las iluminaciones, que la gente se sienta orgullosa de nuestras tradiciones y que nuestras futuras generaciones vivan, lo que nosotros vivimos, que otra vez San Francisco del Rincón suene a lo que siempre ha sido, una ciudad hospitalaria”, dijo Abril del Moral.

Los trabajos de logística para las iluminaciones comenzaron en el mes de mayo, para este 2019 las expectativas son muy altas, ya que se busca lograr una mayor afluencia así como también mejorar la organización y rescatar las tradiciones del municipio.

Como novedad, al novenario se le agregaron las calles Matamoros, Allende y Tomás Padilla, siendo un total de 10 calles, una más que en el 2018.

Para que nadie se quede sin iluminar sus calles, los farolitos se rentarán en 5 pesos y los jarritos a 1 peso, es decir, para que las 68 Iluminaciones que habrá en el municipio sean motivo de orgullo.

Y eso no es todo, habrá un tipo de concurso donde la calle que tenga la mejor vista, será premiada, mientras que la que no cumpla con los requisitos no tendrá novenario para la siguiente ocasión.

Somos una Asociación que siempre ha trabajado con esfuerzo, todo es para brindar bienestar social, que nos haga una mejor sociedad y que la gente se una a nosotros”, añadió del Moral.

Las iluminaciones ya comenzaron mientras que el novenario iniciará en la Calle Allende el próximo 29 de noviembre, para el 30 en la Matamoros, continuando en la calle Federico Medrano, después la Nicolás Bravo, la Benito Juárez, Tomás Padilla, Victoriano Rodríguez, Melchor Ocampo, finalizando el 8 de diciembre en la Concepción.

Al momento, hay un 80 por ciento de avance, a eso se suma la visita de la “Octava noche” quienes darán un curso especial sobre la elaboración de tapetes. Se tendrá la participación y el apoyo del Club de Leones, el colegio Yahualica, Colegio San Francisco, la Preparatoria Regional, los scouts, entre otros.

Las actividades de las iluminaciones serán a partir de las 9 de la noche con entrada libre y totalmente gratuita, además quedan abiertas las aportaciones de las personas o unirse al voluntariado y sumar esfuerzos comunicándose al teléfono 4771845201.

