‘Las mujeres tienen derecho a manifestarse pero no a dañar bienes’: Obispo

Celaya.- Las mujeres están en su derecho a manifestarse, pero no a dañar bienes ni decidir sobre la vida de otra persona, comentó el obispo de la Diócesis de Celaya Benjamín Castillo Plascencia respecto a las marchas de mujeres que piden aborto legal, seguro y gratuito.

Tienen derecho a manifestarse, no tienen derecho de dañar bienes, su libertad, su derecho termina donde empieza el de los otros; hay quienes se manifiestan pacíficamente en pleno derecho, lo que no tienen derecho también es pedir que se le quita la vida a sus hijos si los tuvieran, siempre lo que hemos dicho es que nunca a favor del aborto, no podemos estar de acuerdo en eso”, externó el Obispo.

Señaló que el argumento de que son dueñas de su cuerpo, si es verdad, pero no del cuerpo ajeno, que el hijo que llevan es un cuerpo distinto.

Recalcó que están en su derecho de manifestarse, siempre y cuando lo hagan pacíficamente y que él piensa que las que andan encapuchadas, con martillos y haciendo destrozos, en ocasiones son personas pagadas con ese objetivo.

Respecto a la exigencia de poner un alto a los feminicidios que también son parte de las consignas de las marchas, el Obispo comentó que si bien los feminicidios se están dando, no se puede decir que lo son, si las personas andan metidas en drogas.

Ha habido últimamente, hoy salió en el periodico la muerte de una señora, sería feminicidio si la hubieran matado por ser mujer, eso es un feminicidio, yendo específicamente por su género, no si anda metida en otras cosas, eso es un homicidio como los que están cometiendo, no es distinto en ese sentido, es quitar la vida, pero sí distinguir, hay que luchar contra los feminicidios”, dijo el líder eclesial.

Expuso que la violencia hacia la mujer empieza desde la casa.

Señaló que hay que educar los instintos, que si bien son parte nuestra, se deben moderar.

A veces también hay excesos en las muchachas, que les gusta que las vean, pero no les gusta llegar a otras cosas, porque se tienen que moderar, pensar en que despiertan pasiones y que no pueden controlar las pasiones ajenas, es una cuestión de modestia, me he fijado que muchachas ponen su perfil coqueteando y ahí empiezan a desearlas, buscarlas para dañarlas, y muchas veces sacan su fotografía en el ‘face’, entonces que sean prudentes”, puntualizó.