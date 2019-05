Le entregan a papás dinero para guarderías y se lo quedan

León.- En León hay más de cinco mil niños registrados en el padrón de estancias infantiles, de los cuales cuatro mil ya comenzaron a recibir el apoyo del Gobierno Federal, pero sólo el 15% de este recurso ha ingresado a las 143 guarderías que aún operan.

El 85% del dinero restante se lo están quedando los padres de familia, a pesar de que continúan enviando a sus hijos a la estancia sin aportar más que la cuota semanal que les cobran.

Hace más de dos semanas papás de niños en estancias infantiles comenzaron a recibir la ayuda económica del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Este recurso que se entregará bimestralmente fue retroactivo considerando los primeros cuatro meses del año, los cuales suman tres mil 200 pesos por niño, es decir, cada dos meses recibirán mil 600 pesos.

Mientras que los niños con discapacidad recibirán siete mil 200 pesos por el cuatrimestre, cada bimestre serán tres mil 600 pesos.

Georgina Ramos Sánchez, coordinadora de Estancias Infantiles en León, aseguró que del padrón de más de cinco mil niños inscritos, cerca de cuatro mil ya recibieron el apoyo económico por parte del Gobierno Federal.

Sin embargo, sólo el 15% del recurso que circula en manos de los casi cuatro mil papás de los niños se han destinado a las guarderías donde están inscritos sus hijos.

Mientras que el 85% de los padres de familia se quedaron con el dinero, pero siguen enviado a sus hijos a la estancia cubriendo sólo la cuota semanal que cada guardería cobra, cantidad que no rebasa los 300 pesos.

Lo anterior de acuerdo con las cifras arrojadas con el sondeo realizado por representantes de las 143 estancias que aún operan en la ciudad.

Ramos comentó que se ha intentado concientizar a los papás con pláticas relacionadas a la situación que viven desde enero las estancias y cómo están subsistiendo, porque a pesar de que los papás ya recibieron el apoyo económico siguen en la misma situación financiera y con altas posibilidades de cerrar como ya lo hicieron otras guarderías.

En el caso de mi guardería, de 40 niños que recibo tengo conocimiento que sólo cuatro papás ya recibieron el apoyo y sólo dos de voluntad propia me dijeron: maestra ya recibí el apoyo y aquí está”, añadió.

Otra situación a la que se enfrentan los dueños de guarderías es con los casos de aquellos niños que están registrados en las listas o padrón y que dejaron de asistir a la estancia desde enero o los meses siguientes y que ya recibieron el apoyo.

Ante esto la coordinadora dijo desconocer cómo darlos de baja o con quién dirigirse porque no han podido hablar con Mauricio Hernández Núñez, delegado estatal de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno Federal, para que las instruya sobre qué procede.

Celia Hermosillo, mamá de Dulce García Hermosillo, entregó el apoyo completo (tal como lo recibió) a la estancia infantil a donde asiste su hija.

Carolina, mamá de una niña de tres años, dejó de llevar a su hija a la estancia en marzo pasado; ahora una tía cuida a la menor en casa.

La mujer dijo que utilizó el apoyo federal para pagar los servicios de agua, luz e internet.

Ya en la guardería debía algunas semanas y mi hermana me dijo que ella me la cuida sin cobrarme; así que este dinero, si me sigue llegando, será un extra para los gastos de la casa”, confesó.