Le exigen seguridad a alcalde de Irapuato a través de redes sociales

Irapuato, Guanajuato.- Ante la ausencia física de la ciudadanía en el Segundo Informe del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, por la pandemia del coronavirus, los irapuatenses dieron su opinión en las diferentes plataformas virtuales por internet en donde se pudo seguir el evento.

En el informe desde el perfil oficial del Presidente Municipal, mientras Ortiz exponía sus resultados, un grupo de mujeres del colectivo “Irapuato Feminista” copiaban en la bandeja de comentarios un mismo mensaje en donde reclamaban seguridad.

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigos. Más de 20 fosas en Irapuato, NarcoIrapuato, Ortiz Machista, Ortiz misógino, Ortiz represor; la policía solo protege paredes”. “Exigimos que las mujeres podamos andar libres por las calles sin temor de ser asesinadas”, demandaron.

Los mayores reclamos fueron en seguridad, resaltando el tema del reciente hallazgo de los cuerpos en las ocho fosas clandestinas con restos humanos en el cerro Loma de Los Conejos.

Demandaban y sobresalían reclamos como: “necesitamos vigilancia, hay muchos problemas de drogadictos y muchos robos, no hay vigilancia”, “Hablarán sobre la delincuencia? Ese es un tema muy grave”.

En tanto también prevalecían mensajes de logros y atinados del gobierno panista: “Que buena noticia la del hospital pediátrico y la del centro de atención a mascotas, muchas felicidades para Irapuato porque esto nos beneficia a todos”.

En tanto en el perfil de Facebook, “Gobierno de Irapuato”, también destacaron los resultados positivos, en cuanto a la importancia y las medidas de seguridad y sanitarias establecidas por el gobierno local para evitar los más posibles contagios y muertes frente al Coronavirus.

“Es un gusto ver los pasos tan notorios en el progreso de Irapuato y no sólo en sus calles también en el sector salud, y en los parques comunales fomentar la unión familiar y deporte, en hora buena. Alcalde Ricardo Ortiz G”, texteó Edith Cuevas Santillán.

Asimismo, Uriel Sánchez, hizo una petición al gobierno del estado, apoyo a la biotecnología: “Gober le pedimos apoye a la biotecnología fueron parte importante para las pruebas de Covid con las técnicas PCR y en la creación de la vacuna”.

AM