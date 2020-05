Le llaman de centro de rehabilitación para avisarle que su hija escapó

León, Guanajuato.- María Cristina Torres fue internada en un centro de rehabilitación en León, de ahí un día le informaron a su madre María Cristina que se había escapado, pero ella tiene la seguridad de que en realidad fue desaparecida.

Y es que la joven de 22 años nunca hizo movimientos en su cuenta bancaria, nunca trató de recuperar sus documentos oficiales. Se esfumó el 10 de marzo de 2017, este año cumpliría 26 años.

Su mamá presentó una denuncia ante las autoridades, le dijeron que no la buscara más, también sostuvieron que se había escapado con su pareja sentimental, pero su mamá nunca ha creído esta afirmación, su hija siempre le avisaba a donde iba.

Nunca se le designó un asesor jurídico, en algún momento se siguió una pista del paradero de la joven en Querétaro, pero la investigación se congeló.

Yo quiero saber, ¿qué pasó con ella?, ¿qué pasó con mi hija?, que es lo que nunca he sabido, vuelvo con la incertidumbre que no me dejaba dormir antes, estuve mucho tiempo tomando medicamentos porque no podía dormir, estuve mal de salud. Pero yo sola me propuse que mi vida no podía seguir así porque tengo mi hijo discapacitado, necesita de mí al 100%, él tiene parálisis cerebral y depende totalmente de mí”, dice la mamá de Cristina.