Le niegan entrada a Presidencia a asociación civil que apoya a personas con síndrome de Down

Irapuato.- Desde hace 18 años la asociación civil, Circulo Especial Psicopedagógico que atiende a personas con síndrome de Down y otras condiciones, espera el apoyo del Gobierno Municipal para contar con instalaciones que que les permitan seguir trabajando en favor de los irapuatenses.

La mañana de este jueves, la asociación se hizo presente a las afueras de la Presidencia Municipal de Irapuato, ya que a pesar de ser una manifestación pacífica y de un grupo reducido de personas, la entrada les fue negada.

Maestros de educación especial y al rededor de 10 personas con síndrome de Down esperaron bajo la sombra de un árbol del jardín municipal a que algún miembro del ayuntamiento saliera a atenderlos y escuchar sus peticiones.

No me parece correcto, no nos dejaron entrar, es una manifestación pacífica, solo queremos decir que llevamos 18 años y aquí estamos, ayúdenos como prometieron”, señaló, María del Carmen Bermúdez, Directivo de la asociación.