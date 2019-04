Le quitan arma a policía durante robo a cajero automático en ZooLeón

León.- Los delincuentes que entraron esta madrugada al Zoológico de León, se robaron el arma de una elemento de Policía Municipal y dejaron abandonada la camioneta con la cual tumbaron el alambrado en el acceso, confirmó Alejandro Arena Barroso, presidente del Consejo Directivo.

Recordó que fue a las 2 de la madrugada cuando llegó un número indeterminado de personas para robarse un cajero automático que está junto a las taquillas, pero este ya no contaba con mucho dinero, pues hubo personas que en la tarde quisieron retirar y no tenía suficientes fondos.

Amarraron y encerraron en un baño a una mujer policía que estaba ahí, que va por parte de Policía Municipal, también la desarmaron y los guardias del zoológico que son tres, que siempre están haciendo rondines, no estaban cerca, recordó Arenas.

Señaló que espera que las autoridades puedan obtener de la camioneta datos de los responsables.

A mí se me hace muy raro porque no fueron por una cantidad importante o desconocían o no sé, expresó.