Le salvan hígado al niño Emiliano; se le partió en accidente automovilístico

León, Guanajuato - Emiliano, un pequeño de ocho años, fue arrollado por un vehículo y canalizado en estado de gravedad a un hospital, su hígado se había partido en dos y uno de sus pulmones estaba dañado, pero por fortuna un grupo de especialistas en León le salvaron la vida.

Aquí tengo de nuevo otra vez a mi niño”, expresó feliz Mireya Isabel García Arellano, mamá de Emiliano.

Ayer Emiliano fue dado de alta del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, luego de permanecer internado por 21 días.

Originarios de la comunidad La Carroza del municipio de Abasolo, madre e hijo esperaban ayer impacientes en el área de hospitalización la hora de poder regresar a su hogar y reunirse con su familia.

Mireya Isabel García Arellano y su pequeño hijo Emiliano.

Mireya Isabel está agradecida por haberle salvado la vida a Emiliano

Me lo atropellaron y estaba muy grave, su hígado se dañó y un pulmón no le funcionaba bien, tenía problemas para respirar, pero gracias a los doctores que me lo atendieron bien, aquí tengo de nuevo otra vez a mi niño.

“Del hospital de Pénjamo me mandaron para acá, yo no conocía este hospital, es la primera vez que estoy aquí. Me voy contenta, mi niño me dice que a qué hora nos vamos a la casa, está desesperado”, platicó Mireya.

Un equipo de 28 médicos le salvaron la vida a Emiliano

Hilario Barajas Medina, jefe de Hospitalización del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, informó que durante su estancia en el hospital, por lo menos 28 médicos pediatras trataron al pequeño.

Se le hizo una cirugía de la apertura del abdomen, cuando se atropelló al niño se le desgarró el hígado, se partió a la mitad, era una herida grande y se le puso un sistema que se llama empaquetamiento para evitar el sangrado.

“En la operación participaron cirujanos pediatras y anestesiólogos. El niño recibió el beneficio del conocimiento de muchos médicos, pues su recuperación estuvo a cargo de un grupo de médicos y enfermeras especialistas en atención crítica del niño”, señaló.

Barajas Medina también destacó la labor de los médicos intensivistas de la unidad, ya que sin la atención de un equipo multidisciplinario, el menor difícilmente hubiera podido recuperar su condición física.

Hilario Barajas Medina, jefe de Hospitalización del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, asegura que Emiliano se reciperará al 100 %

Emiliano se recuperará al 100 %, asegura especialista

Por ahora Emiliano no tiene secuelas debido al accidente, sin embargo, por protocolo tendrá que regresar a consulta.

Pensamos que él va a ser 100% funcional en todos los sentidos, debe regresar a su casa como antes del accidente. Estos casos de éxito son el incentivo de todos los días, estamos conscientes de que esta es nuestra función y siempre la meta es que los resultados sean favorables”, finalizó Barajas.

