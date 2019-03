Legisladores reprueban a Diego Sinhue en seguridad

Guanajuato.- Los pocos resultados en materia de seguridad y la desigualdad que existe en el estado le dan una calificación reprobatoria al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en su primer informe de Gobierno, coincidieron diputados de oposición.

Durante sesión del Congreso local, coordinadores de grupos y representaciones parlamentarias dieron sus conclusiones respecto al estado que guarda la administración estatal y coincidieron en los pocos avances que se encontraron en este rubro. Los legisladores evaluaron los últimos nueves meses de la administración de Miguel Márquez Márquez y los primeros tres meses de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Los diputados de oposición también criticaron las mecánica establecida para la Glosa del Informe, debido a que permitió poca interacción con secretarios de estado, y por estos últimos fueron evasivos y poco puntuales.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Vanessa Sánchez Cordero, consideró que algunas acciones de gobierno provocaron la inseguridad y la desigualdad que hoy afecta a Guanajuato.

La legisladora contrastó resultados en diversos rubros como el crecimiento de la aportación al Producto Interno Bruto (PIB) del Estado en 48 mil 300 millones de dólares, con lo cual se consolidó a Guanajuato como el sexto lugar en el ámbito nacional, contra el primer lugar que ocupa en desigualdad en México desde 2016.

El coordinador de los diputados del PRD, Isidoro Bazaldúa Lugo, también criticó los resultados presentados en materia de seguridad y pidió acciones efectivas para trata de devolver paz a la entidad.

Bazaldúa Lugo también lamentó que Guanajuato ocupe los primeros lugares a nivel nacional en desigualdad y el décimo con mayor pobreza a nivel nacional, y en este sentido pidió reconsiderar la implementación del programa Impulso.

El líder de los diputados del PRI, José Huerta Aboytes, coincidió que en materia de seguridad y paz pública el Gobierno del Estado tiene muchas deudas con los ciudadanos.

En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, consideró que los titulares de las áreas de seguridad en la entidad no están conscientes de la realidad.

No hay humildad para reconocer los problemas de seguridad y prefieren recitar un discurso que ni ellos mismos se creen”.

En tanto, el coordinador de los diputados del PAN, Jesús Oviedo Herrera, aseguró que en los datos del informe se encontró un retrato complejo, pero esperanzador de lo que todas las acciones que se están realizado son por el bien de Guanajuato.

Y celebró logros en materia de salud, desarrollo social y en los rubros de economía y educación, aunque también reconoció que en todas estas áreas hay mucho por hacer, especialmente en el tema de la seguridad.

Los diputados del PVEM, PRD y PRI criticaron también el formato de análisis del informe, ya que no permitió interacción entre funcionarios estatales y legisladores y por ello no se lograron las respuestas requeridas.

No tiene razón de ser si únicamente se provoca una pasarela interminable de servidores públicos que nos rinden mini-informes y no responden a los cuestionamientos hechos, y peor aún, no llama la atención los habitantes de Guanajuato”; dijo Vanessa Sánchez.