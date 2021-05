León, Guanajuato.- Aunque los familiares de Brandon Velázquez han buscado audiencia con el alcalde de León Héctor López Santillana, esta no se ha logrado.

Los familiares y amigos de Brandon han intentado contactar al alcalde Héctor López Santillana para hablar del caso de este joven que desapareció después de abordar un taxi en pleno centro de la ciudad y después fue encontrado muerto.

Sin embargo, ni después de la marcha realizada este miércoles se pudo tener este encuentro, o al menos con el secretario de Seguridad Pública de León.

Después de la manifestación, un grupo de cinco familiares fue recibido en Casa Municipal.

No se permitió el acceso a medios de comunicación y al salir, Mario, padre de Brandon, explicó lo que sucedió.

Comentó que los recibió Marco Antonio García Monzón, de la dirección de gobierno.

“Nuestra petición fue que se agilizaran las investigaciones, que se hiciera justicia con toda esa banda de delincuentes. Nos prometió que van a tomar cartas en el asunto, que van a investigar y que van a agilizar. Ellos me dicen que mañana nos tendrán noticias”, dijo el padre.

Estuvimos con el comandante operativo y el responsable de vigilancia de la zona centro, manifiestan que ya hay casos. Entonces, tienen todos los antecedentes, no sé porque no actúan”, cuestionó.

Alcalde “estaba ocupado con otros asuntos”

Sobre la intención de reunirse con el alcalde Héctor López Santillana, el padre de Brandon dijo que: “no nos recibió como siempre. No dan la cara, estaba ocupado en otros asuntos, no sé, se le había pedido en redes sociales que nos atendiera y no dio la cara”.

Entre las peticiones que han hecho los familiares de Brandon están: exámenes de química sanguínea y cateos “hemos pedido muchas cosas pero pues ahora si que ellos son los que pueden hacerlo, son la autoridad”.

Mario explicó que con la marcha se pide, “justicia para mi hijo y para todos los desaparecidos, todas las personas que han sido víctimas de estos delincuentes, no solo mi hijo, porque ya no lo voy a recuperar”.

MCMH