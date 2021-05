Cuestionan estrategia contra la inseguridad en León

León, Guanajuato-.

Las fuerzas municipales de León están dejando que los grupos criminales se enfrenten sin mayor problema, es una pésima decisión que está costando muchas víctimas directas e indirectas”, dijo David Saucedo, especialista en seguridad pública.

La tercera posición a nivel nacional en la que ubica la Federación a León en homicidios, es resultado de varios factores: malas estrategias, falta de elementos policiacos y su respectivo equipamiento, así como también el fracaso directivo, pero principalmente la falta de voluntad.

La estrategia aplicada principalmente por la Policía Municipal, mejor conocida como repliegue, es decir, la corporación se mantiene al margen de los conflictos criminales como las ejecuciones y masacres, y prácticamente se limita a solo resguardar las escenas violentas" refirió Saucedo.

Si bien vemos una disminución de hechos delictivos en Guanajuato a raíz del combate al triángulo del huachicol encabezado por el Cártel de Santa Rosa de Lima, la situación en León es completamente otra, las autoridades cantan victoria por ello y eso es malo”.

En cuanto al clima violento que impera en el municipio, que ha dejado 260 asesinatos en los primeros cuatro meses de 2021, se debe a una lucha por el narcomenudeo entre dos organizaciones criminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Unión de León, este último apuntalado por los cárteles de Sinaloa y Nueva Plaza.

“A diferencia de las detenciones de líderes del Cártel Santa Rosa de Lima, no ha habido la detención de líderes de la Unión de León, no conocemos ni siquiera sus nombres, de igual modo, no se ha capturado al jefe de plaza del Cártel de Jalisco en León, esa es una actitud de repliegue”.

No hay ningún operativo en contra de las organizaciones que mantienen en jaque a los leoneses.

Ni el operativo 'Trueno', ni cuentas bancarias congeladas, tampoco propiedades aseguradas y mucho menos miembros de los cárteles detenidos, no hay acción policial ni investigadora en ese sentido”, agregó el experto.

La estrategia

Se debe clonar parte de la estrategia que se realiza en el Estado y con relación al robo de combustible, es decir, ir por el jefe de plaza de las grupos criminales, reprimir con severidad cada evento violento, capturar a los autores materiales e intelectuales e incrementar las capacidades de la policía leonesa”.

Por último, David Saucedo señaló el fracaso de Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública, por su pésimo desempeño al frente de la corporación y lo atribuyó a la falta de experiencia y capacitación, pues el funcionario saltó de ser escolta del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a Secretario de Seguridad de un municipio tan grande como León.

VIVAVOZ

“No es necesario que nos los digan en la tele nacional, todos en la ciudad lo sabemos, lo vivimos todos los días, esto no tiene para cuándo acabarse” Alejandra Rodríguez.

Leonesa.

“Mientras el hombre no voltee sus ojos hacia Dios estaremos perdidos y ahorita vivimos un mundo sin él, esto no se va a componer, no hay esperanza” Sebastián Marmolejo.

Leonés.

“León ya no es el mismo desde hace muchos años, hay muchos muertos, mucha violencia” Ramón Castro.

Leonés.

“La Policía pasa de largo, si ellos están para cuidarnos y no hacen nada, quién lo va hacer” Sara Andrade.

Leonesa.

“Se requiere claridad en la responsabilidad de la Federación, la urgente necesidad de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y construir con visión de largo plazo un proyecto real de prevención”. Rocío Naveja Presidenta OCL

“Trabajo coordinado, acciones conjuntas, trabajo en equipo, solo unidos podremos combatir al enemigo que es la delincuencia y así poder disminuir la violencia”. Olimpia Zapata Regidora PAN

“El tema también es la prevención del delito, siempre he pedido que se les asigne más recurso, desde ahí se está fallando y también la estrategia de la Secretaría. Hay más elementos de Guardia Nacional, debería de haber coordinación más estrecha, deberían aprovecharlos para cubrir otros polígonos”. Gabriel Durán Ortiz Regidor Morena

“Se gastan millones en tecnología pero seguimos en un León donde el Alcalde está ausente, no se pone atención, nos quieren vender la idea que con tecnología y cámaras se va a solucionar la inseguridad, le falta tanto a nuestros policías como la dignificación, es un tema que se atiende a medias”. Vanessa Montes de Oca Regidora Morena

“Vivimos en un infierno en León, es terrible nuestra situación con asesinatos todos los días, es una vergüenza que esto esté sucediendo en nuestra ciudad y el Alcalde y el Secretario de Seguridad están ausentes ¿Alguien los ha visto? Debemos acercarnos a la federación y tender puentes, no pelear con ellos”. Gabriela Echeverría González Regidora Morena