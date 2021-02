León, Guanajuato: Albergue canino solicita apoyo para mudarse

León.- Para reubicar a 190 perros rescatados de situación de calle y maltrato a un terreno cercano al rancho La Sandía, en León, el Albergue Gandhi solicita donativos de materiales de construcción, alimento y apoyo con transporte.

Marbella Herrejón, responsable de dicho albergue sin fines de lucro y ubicado todavía en Purísima del Rincón, compartió que hace 20 años inició a rescatar perros. Los primeros 40 los tenía en su casa.

Sin embargo, con el paso del tiempo decidió rentar un terreno debido a que el número de perros rescatados fue incrementando. Al mismo tiempo pidió ayuda a asociaciones animalistas de León para saber cómo manejar un albergue y también dedicarse a promover la adopción responsable.

"Renté ese terreno muy grande en un cerro en Purísima del Rincón donde desgraciadamente había gente que iba a dejar perros y ahorita ya son casi cerca de 200. Actualmente, me vi en la necesidad de vender mi casa y comprar un terreno más grande, compré uno de poco más de una hectárea para la comunidad de La Sandía donde finqué un cuarto y estoy acondicionando el albergue en este lugar", contó.

Albergue Gandhi requiere apoyo con materiales de construcción como malla, láminas, cemento, grava, así como alimento (croquetas), medicamentos para desparasitación, árboles y plantas y apoyo con transporte para el traslado de los perros.

Las personas interesadas en apoyar esta causa pueden comunicarse con Marbella Herrejón al 476 7387476 o enviar mensaje a la página de Facebook Albergue Gandhi.

Herrejón compartió que la mayoría de los perros del albergue son de raza grande, lo que dificulta su adopción. Agregó que ante la baja de adopciones y al cambio de lugar del albergue durante los próximos meses no podrá recibir a más perros.

Los requisitos para adoptar en este albergue son: comprobante de domicilio, copia del INE, firmar una carta compromiso y una aportación voluntaria que puede ser económica o en especie, el perro se entrega esterilizado y desparasitado.

El amor a los perros es lo que me mantiene para seguir en esta labor que es muy noble pero muy dura, no es nada fácil porque si la gente viera cuánto amor dan no los tratarían tan mal y el respeto que merecen todos los seres vivos, eso me mantiene de pie", expresó.